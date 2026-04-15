Bra celebra l’81° Anniversario della Liberazione: tanti eventi in città

La Città di Bra celebra l’81° Anniversario della Liberazione con un ricco calendario di appuntamenti, tra mostre, incontri letterari e cerimonie ufficiali per onorare i valori della Resistenza e della Costituzione.

Dal 20 al 25 aprile, presso l’Atrio del Palazzo Comunale (ore 9 – 17), sarà possibile visitare la mostra dedicata al libro di Graziella Belli: “I campi di patate fanno le onde”. L’esposizione è stata curata con impegno civile dagli studenti delle classi 5^E Geometri e 3^R Ragioneria AFM dell’Istituto Guala di Bra, che hanno approfondito le tematiche del testo attraverso un percorso documentale.

Venerdì 24 aprile, alle 18 a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà), si terrà l’incontro “Materia e pensiero, la libertà del sogno”, un approfondimento sulle opere dell’artista Gioachino Chiesa a cura di Paolo Tibaldi. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Anforianus ODV.

Sabato 25 aprile alle 11, in piazza Caduti per la Libertà, si svolgerà la Commemorazione ufficiale, alla presenza delle autorità civili, militari e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La cerimonia vedrà l'intervento dell'Amministrazione comunale e dei Giovani dell’ANPI, con accompagnamento musicale a cura della Banda cittadina “Giuseppe Verdi”.

La giornata si concluderà alle 16 alla Casa delle Associazioni, in piazza Valfrè, con “Letture e workshop sul tema della Liberazione e della pace”, con intervento della professoressa Paola Rossi.

Tutte le iniziative in programma, realizzate in collaborazione con la sezione locale dell’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), sono a ingresso gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.