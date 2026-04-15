Cuneo, riso protagonista all’evento che accompagna verso la 4ª Giornata della Ristorazione Fipe 2026

Si è svolto giovedì 9 aprile, presso Open Baladin di Cuneo, lo show cooking “Sapori di Montagna – Cuore di Riso”, iniziativa promossa dall’Associazione Albergatori Esercenti e Operatori Turistici della Provincia di Cuneo e da Confcommercio Provincia di Cuneo, con il coinvolgimento dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, per accompagnare il territorio verso la quarta Giornata della Ristorazione 2026, promossa a livello nazionale da Fipe Confcommercio e dedicata quest’anno al riso.

L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di valorizzazione del territorio cuneese, delle sue produzioni e della sua cultura dell’ospitalità. Un’occasione riuscita, capace di unire pubblico, operatori, chef e produttori attorno a un alimento simbolico come il riso, scelto da Fipe per l’edizione 2026 della manifestazione quale emblema di condivisione, identità, legame con la terra e cultura gastronomica italiana.

Un sentito ringraziamento va a Open Baladin per la calorosa ospitalità, l’ottima organizzazione della serata e per aver contribuito a rendere ancora più piacevole l’evento con la qualità delle sue birre. Un grazie speciale anche a Giovanni Allocco dell’Azienda Agricola Riso di Bra e a Valverbe, partner preziosi di una serata che ha saputo raccontare in modo autentico l’incontro fra eccellenze del territorio, montagna e pianura.

Un plauso particolare va all’Associazione Cuochi Provincia Granda e in modo speciale agli chef Erik Macario e Andrea Serale, protagonisti di uno show cooking di grande qualità, che hanno saputo trasformare il riso locale in tre creazioni capaci di stupire per tecnica, armonia e identità territoriale. Le ricette raccontano un percorso gastronomico di forte impatto: il risotto alla barbabietola con fonduta di taleggio, prezzemolo e gel di rosa, il risotto allo zafferano di Cuneo con gamberi marinati, burro acido e camomilla e il risotto agli asparagi verdi con brodo di funghi e crumble di prosciutto crudo di Cuneo. Veri e propri piatti da favola, che hanno saputo interpretare con creatività i sapori della montagna cuneese e la versatilità del riso.

Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti e Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, dichiara: “La Giornata della Ristorazione, promossa da FIPE Confcommercio, nasce per celebrare il ruolo della ristorazione nella nostra economia, nella vita sociale e nella cultura dell’ospitalità italiana. L’evento di Cuneo ha voluto tradurre questi valori in un’esperienza concreta, capace di mettere insieme territorio, imprese, produttori, professionisti della cucina e comunità. Quest’anno il riso è il simbolo scelto per rappresentare condivisione, semplicità e legame con la terra: attraverso ‘Sapori di Montagna – Cuore di Riso’ abbiamo voluto raccontare tutto questo con i linguaggi dell’accoglienza, della qualità e della cucina d’autore”.

L’iniziativa ha confermato il valore della collaborazione tra sistema associativo, ristorazione, ospitalità e mondo produttivo locale. L’evento si inserisce infatti nel percorso di avvicinamento alla Giornata della Ristorazione 2026, che si celebrerà il 16 maggio e che invita i ristoratori aderenti a proporre un piatto con il riso come protagonista, per celebrarne il valore agricolo, culturale e gastronomico.