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Eventi | 15 aprile 2026, 10:10

Sabato 25 aprile torna a Bra il Mercatino del Vintage

Attesi oltre 200 espositori nel centro cittadino

(foto tino gerbaldo)

(foto tino gerbaldo)

Sabato 25 aprile torna a Bra uno degli appuntamenti più attesi: si tratta del Mercatino del Vintage, dell’Antiquariato e dell’Artigianato artistico. 

Dalle 8 e fino alle 19 sarà possibile andare a caccia di complementi d’arredo, suppellettili, pezzi d’antiquariato e di modernariato, libri, dischi, monete, cartoline e tanto altro esposti sui banchi degli oltre duecento espositori piazzati lungo via Principi di Piemonte, via Marconi, via Fratelli Carando, via Sarti, via Cavour, piazza Roma e via Audisio.

Ulteriori informazioni chiamano l’Ufficio Cultura e Manifestazioni allo 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. 

cs

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