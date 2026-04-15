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Politica | 15 aprile 2026, 07:57

Peveragno, Maurizio Paoletti annuncia il sostegno a Enzo Tassone: “Persona seria, competente e vicina alla comunità”

Sui social l’ex sindaco di Boves ha ufficializzato l’appoggio alla candidatura a primo cittadino di Peveragno, rimarcando dialogo, equilibrio e attenzione al territorio

Peveragno, Maurizio Paoletti annuncia il sostegno a Enzo Tassone: “Persona seria, competente e vicina alla comunità”

Arriva sui social l’annuncio del sostegno di Maurizio Paoletti alla candidatura a sindaco di Enzo Tassone.

 Nell’immagine condivisa online, l’ex sindaco di Boves sottoscrive la corsa elettorale dell’amico, definendolo “un bravo amministratore, pacato, sempre pronto al dialogo ed al confronto, disponibile e mai sopra le righe: un uomo vicino alla gente”.

Paoletti aggiunge inoltre l’augurio di “un meritato successo” per riportare il Comune “ai fasti di un tempo”, sottolineando la presenza di una squadra “fatta di persone motivate ed entusiaste”. Nel messaggio compare anche l’auspicio di ritrovarsi nei prossimi cinque anni in Unione montana “a lavorare per la nostra gente ed il nostro territorio”.

All’appoggio di Paoletti si affianca quello di Armando Erbì, presidente delle Aree protette delle Alpi Marittime, che sui social ha espresso “con convinzione” il proprio sostegno a Tassone, definendolo “una persona seria, competente e sempre vicina alla comunità”. Erbì ha aggiunto di essere certo che saprà guidare Peveragno “con impegno, equilibrio e visione per il futuro”.

Tassone, già candidato in passato per un posto in consiglio regionale con Fratelli d’Italia, raccogliere dunque attestati di stima nel percorso verso le amministrative peveragnesi.

redazione

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