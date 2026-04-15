Marene, i ragazzi della Seconda Media sul palco con “Questione di … sguardi”

EMPATIE CREATIVE propone "QUESTIONE DI …SGUARD", con i ragazzi della Seconda Media di Marene guidati dalla Professoressa Daniela Ternavasio – protagonisti sul palco dell’Auditorium San Giuseppe a Marene, Venerdi prossimo 17 aprile alle ore 21.

Attesa per l’esibizione dei ragazzi della Seconda Media di Marene a conclusione di un bellissimo percorso iniziato lo scorso autunno sotto la guida della Prof.ssa Ternavasio di Empatie Creative. Un’occasione offerta a ragazze e ragazzi in fase preadolescenziale, di vivere un’esperienza educativa finalizzata a far emergere, attraverso il gioco e le attività teatrali, consapevolezze emotive e competenze personali e sociali importanti per la crescita dell’individuo.