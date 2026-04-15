Cuneo Granda Volley conferma Noemi Signorile: sarà la settima stagione con le gatte

La Cuneo Granda Volley annuncia che Noemi Signorile, palleggiatrice e capitano, resterà a Cuneo anche nella stagione 2026-27. Uno dei nostri pilastri farà così parte del roster della Gatte anche il prossimo anno.

Per Noemi sarà la settima stagione consecutiva con Cuneo Granda Volley, dove indosserà ancora una volta la maglia biancorossa con orgoglio. Orgoglio sublimato nel finale di stagione, in cui Signorile e compagne hanno centrato la salvezza, lanciandosi così verso la finale dei Play Off di CEV Challenge Cup.

In campionato sono state 26 le presenze della palleggiatrice, in cui ha collezionato 28 punti, di cui 17 attacchi vincenti, 3 ace e 8 muri. A tutto ciò vanno aggiunte le ottime prestazioni nella corsa europea delle Gatte, trascinate anche dall’esperienza e dalla qualità di Signorile.

“Cuneo per me è casa, sono felice e orgogliosa di indossare i colori biancorossi per la settima stagione di fila – ha commentato Noemi Signorile – Ormai sono estremamente legata alla città e alla sua gente. Mi auguro un’annata positiva, continuando ciò che di buono abbiamo fatto in questo ultimo periodo”.

“Noemi Signorile, essendo alla settima stagione in biancorosso, è ormai un pilastro della pallavolo cuneese – hanno dichiarato i co-presidenti Bianco e Manini – Siamo molto felici che il nostro capitano rimanga a Cuneo anche il prossimo anno, di cui sarà un fattore determinante, considerate le sue qualità”.



