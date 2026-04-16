Avvio di stagione per la Black Racing Squadra Corse

Riparte dal circuito lombardo “Cremona Circuit” la stagione 2026 della Black Racing Squadra Corse, sul quale il team sarà impegnato durante il weekend del 19 aprile per i primi test, in vista della partenza della Coppa Italia di Velocità in pista.

Line up completata per la squadra capitanata da Simone Barale: confermati l’austriaco Maximilian Seelos su BMW S1000RR, lo svizzero Manuel Alder su Kawasaki ZX-10R, che saranno al via della RR Cup e confermato anche il reggiano Thomas Mattioli su BMW S1000RR nella Pirelli Cup.

Dopo un 2025 sfortunato per la rottura del motore, il reggiano Alessandro Spaggiari tornerà in pianta stabile nel campionato, al via anch’esso nella RR Cup, su BMW S1000RR.

Tre invece le new entry per il 2026: l’albese Vittorio Frascolino #96 alla sua prima stagione di gare sarà al via del Trofeo Italiano Amatori classe 600 in sella alla Triumph Daytona 765 ed affiancherà nello stesso campionato l’altro nuovo ingresso in casa Black Racing, il padovano Edward Nardello #555 su Yamaha R6, campione 2025 della classe 600 base. Infine, l’alessandrino Luca Malfatto #101, in sella alla Ducati Panigale V4 sarà al via della Pirelli Cup.

Maximilian Seelos in una immagine di repertorio

Tutto è pronto per una stagione che si prospetta interessante per la crescita della scuderia, pronta a scendere in pista. Il calendario gare 2026 sarà il seguente:

- Round 1 → 17 maggio 2026 - Autodromo “Piero Taruffi” Vallelunga

- Round 2 → 28 giugno 2026 - Autodromo Internazionale del Mugello

- Round 3 → 19 luglio 2026 - Cremona Circuit

- Round 4 → 6 settembre 2026 - Autodromo Internazionale del Mugello

- Round 5 → 4 ottobre 2026 Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Tutto è pronto per una stagione che si prospetta interessante per la crescita della scuderia, pronta a scendere in pista grazie alla confermata partnership con Top Serramenti Srl in qualità di main sponsor ed al supporto di tutti i partners.