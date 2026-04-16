A Cuneo il seminario sulla grave marginalità: dal PNRR al nuovo Centro servizi

Si terrà mercoledì 22 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Salone della RSA Sant’Antonio, in corso Nizza 89 a Cuneo, il seminario “Prossimità che incontra la comunità: dalla strada alla casa”. L’incontro sarà l’occasione per raccontare gli esiti delle progettualità PNRR sulla grave marginalità e presentare il Centro servizi di prossima apertura.

Nell’ambito della Missione 5 del PNRR, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ha realizzato due interventi: uno dedicato all’housing first e l’altro finalizzato all’allestimento di un Centro Servizi/Stazione di Posta per l’accoglienza delle persone in grave marginalità. Le due linee sono state sviluppate in co-progettazione con la Cooperativa Momo di Cuneo, la Cooperativa Emmanuele di Cuneo e la Cooperativa Fiordaliso di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Cuneo, ATC Piemonte Sud e la Caritas Diocesana di Cuneo-Fossano.

Le attività si sono inserite in continuità con i servizi già attivi da alcuni anni sul territorio comunale, come il dormitorio cittadino gestito da Croce Rossa Italiana e la mensa cittadina gestita da Caritas diocesana di Cuneo. A questi si affiancano gli interventi di accoglienza e housing first costruiti grazie alla sinergia tra soggetti pubblici e privati del territorio, con un raggio d’azione ormai provinciale.

Per la linea 1.3.1, dedicata all’housing first, grazie alla collaborazione con ATC Piemonte Sud sono stati riqualificati 8 alloggi in centro Cuneo, per un totale di 20 posti letto. Sono stati attivati percorsi di accompagnamento personalizzato, con l’obiettivo di sostenere il recupero delle relazioni, dell’autonomia e del benessere psico-fisico, prevenendo la cronicizzazione della condizione di marginalità.

Nell’ambito della linea 1.3.2 sono state invece realizzate le lavorazioni per l’allestimento del Centro Servizi, che sorgerà nei prossimi mesi nei locali della Caserma Piglione, adiacenti al dormitorio cittadino, in via Bongioanni. In attesa della struttura definitiva, è stato attivato un Centro Servizi “diffuso”, articolato in diverse attività distribuite sul territorio e dedicate al supporto delle persone in grave marginalità.

Sono state avviate due uscite settimanali dell’unità di strada diurna, un’uscita settimanale dell’unità di strada notturna e un presidio educativo ogni due settimane presso le colazioni integranti offerte dal volontariato locale. Dal luglio 2024 è inoltre operativo uno sportello di ascolto e supporto dedicato alle persone senza dimora, attivo un pomeriggio a settimana negli uffici del Servizio Sociale di via Fratelli Ramorino.

Nel corso dell’appuntamento del 22 aprile saranno ripercorsi gli interventi realizzati e le metodologie adottate, anche con il contributo di esperti esterni come la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora e l’Università della Strada del Gruppo Abele. Nella seconda parte della mattinata i partecipanti lavoreranno in gruppi su alcuni temi centrali della grave marginalità: la casa, le migrazioni e le problematiche sanitarie.

La partecipazione è libera. È consigliata l’iscrizione all’indirizzo email direzione@csac-cn.it. Per ulteriori informazioni sono disponibili i numeri 334 7574195 e 375 6259335.