A Dogliani “C’entro anch’io” cresce in piazza: attività, incontri e nuovi spazi per i giovani

A Dogliani c’è uno spazio che, più che definirsi, si costruisce settimana dopo settimana. È “C’entro anch’io”, progetto inserito nello Spazio Giovani e promosso dalla Fondazione CRC insieme al Comune di Dogliani, che continua a consolidarsi come punto di riferimento per i ragazzi del territorio.

Il cuore delle attività resta il mercoledì pomeriggio, quando piazza Martiri della Libertà si trasforma in luogo di incontro per gli studenti delle scuole medie. Qui, tra momenti informali e proposte strutturate, si intrecciano esperienze condivise grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi”, la Cooperativa Caracol, la Parrocchia e diverse associazioni locali. Ne emerge uno spazio vissuto, dove la partecipazione non è solo un obiettivo, ma una pratica quotidiana.

A questa dimensione si sono affiancate, nelle scorse settimane, alcune iniziative che hanno allargato il raggio d’azione. Sotto l’ala mercatale, il laboratorio di graffiti ha coinvolto non solo i ragazzi più grandi, ma anche i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. Un’attività che ha trasformato l’arte in occasione di incontro, lasciando traccia nelle opere collettive “Nascere come un fiore” e “Incredibile habitat”, realizzate dagli studenti dell’istituto doglianese nell’ambito di Radis.

Lo stesso spazio è diventato anche occasione di confronto. Il 25 marzo, il sindaco dei ragazzi Leonard Hincu, insieme al neoeletto Consiglio comunale dei ragazzi, ha incontrato i giovani del progetto in piazza Martiri. Un momento che ha dato forma a un dialogo diretto tra coetanei, orientato ad ascoltare bisogni e raccogliere idee per il futuro.

Parallelamente, l’attenzione si è estesa anche ai più piccoli. Con l’iniziativa “Nati per leggere”, promossa dalla Biblioteca civica “Luigi Einaudi”, sono state coinvolte le famiglie dei bambini nati nel 2025, in un percorso che punta a introdurre la lettura fin dai primi mesi di vita. Durante l’incontro, a ciascun partecipante è stata consegnata la tessera della biblioteca, come primo passo di un avvicinamento strutturato ai libri.