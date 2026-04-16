Alba, a San Rocco nel Seno d’Elvio le coppie rinnovano le promesse di matrimonio

C’è una dimensione discreta, ma profondamente radicata, che attraversa le comunità: quella dei legami che resistono nel tempo. A San Rocco Seno d’Elvio, frazione di Alba, questa continuità ha preso forma nella mattinata di domenica 12 aprile 2026, quando alcune coppie si sono ritrovate nella chiesa parrocchiale per rinnovare le promesse di matrimonio.

La celebrazione, fissata alle 10 e guidata da don Adriano Rosso, è stata organizzata dal gruppo di volontari insieme a Maria Grazia Bosticardo, in un clima che ha unito raccoglimento e partecipazione. Un momento semplice, ma carico di significato, reso ancora più personale dal fatto che gli sposi hanno rinnovato le promesse nella stessa chiesa in cui avevano pronunciato il loro “sì”.

La messa è stata accompagnata dal canto dei volontari, contribuendo a costruire un’atmosfera familiare, in cui il rito si è intrecciato con la storia di ciascuna coppia.

Nel corso della celebrazione sono stati ricordati gli anniversari, diversi per anni ma accomunati dallo stesso gesto. Hanno festeggiato i 55 anni di matrimonio Marco Zuccaro e Pina Rivella, Giuseppe Barbero ed Emma Castellengo, Piercarlo Berchialla e Rosa Robaldo. Ai 50 anni sono arrivati Renzo Desirò e Marisa Sorbero; ai 40 anni Renato Borsa ed Elena Abrigo; ai 30 anni Roberto Castellengo e Roberta Berchialla; ai 15 anni Alberto Castellengo e Federica Enrione.

A ciascuna coppia sono stati consegnati una pergamena ricordo e il cuscino porta fedi utilizzato per il rinnovo delle promesse, ricamato dai volontari. Un segno semplice, ma denso di memoria, pensato per lasciare traccia di una mattinata vissuta insieme.