Alba: tentativi di truffa tramite SMS relativi al pagamento della TARI

Il Comune di Alba informa i cittadini che, nei giorni scorsi, l’Ufficio Tributi ha ricevuto alcune segnalazioni riguardanti SMS fraudolenti inviati a contribuenti.
In particolare, i messaggi segnalano presunte irregolarità nella posizione TARI e invitano a effettuare un pagamento. Si tratta di comunicazioni ingannevoli, non provenienti dal Comune, finalizzate a truffare i destinatari.
Si invita pertanto la popolazione a: non dare seguito a richieste di pagamento ricevute tramite SMS; non cliccare su eventuali link contenuti nei messaggi; non fornire dati personali o bancari.
Il Comune di Alba ricorda che le comunicazioni ufficiali relative ai tributi avvengono esclusivamente tramite canali istituzionali e non tramite SMS contenenti richieste di pagamento.
L’Amministrazione comunale invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali ulteriori tentativi di truffa alle autorità competenti.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile contattare direttamente l’Ufficio Tributi al n. 0173 292287.