Dl Sicurezza, Bergesio (Lega): nessuna stretta alle lame per giustificato motivo

“Con un emendamento della Lega al decreto Sicurezza, siamo intervenuti con importanti correttivi sulla norma in materia di possesso di lame, evitando che la misura, voluta per questioni di ordine pubblico e rivolta ai minori, colpisse le categorie venatorie ed escursionisti, che sono molto attivi nei nostri territori. Si introduce così il giustificato motivo per chi è in possesso di coltelli anche con lama superiore ai 5 centimetri, se si dimostra che servono per uso ricreativo. Vengono ricompresi anche quelli apribili con una sola mano, per esigenze legate alla disabilità. Nessuna guerra, dunque, all’uso legale di armi e nessun freno all’attività di quanti frequentano le campagne, le montagne e portano avanti attività fondamentali”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, responsabile dipartimento Agricoltura.

