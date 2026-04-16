L’Assemblada Occitana Valades esulta per l’estensione del periodo di abbruciamento nei castagneti

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

Come Assemblada Occitana Valades ci dichiariamo lieti dell' approvazione in consiglio regionale dell' ordine del giorno a prima firma Sacchetto che consente di estendere il periodo di abbruciare le foglie nei castagneti.

Tale provvedimento è una vittoria che ci intestiamo come idea che abbiamo portato avanti a lungo. È una battaglia che ridà dignità al bosco.

Con l' attuale normativa è praticamente impossibile pulire i boschi di castagno tramite gli abbruciamenti. Attualmente è consentito bruciare solo dal 16 aprile (quando ormai l'erba è già in fase di crescita e rende complicata, se non impossibile, la rastrellatura delle foglie) al 15 settembre (rendendo praticamente come periodo di fattibilità di lavoro nel bosco i primi 15 giorni di settembre, sempre che non ci siano divieti legati al pericolo incendi che insistono in quel periodo). L' ordine del giorno in questione prevede invece l' estensione del periodo consentito.

Siamo consci che gli ordini del giorno, se non seguono decisioni di giunta regionale restano carta straccia. Ci auguriamo che non sia anche questo il destino di questo Odg.

Ci congratuliamo anche con il proponente perché nell' ordine del giorno ha specificato che la decisione di giunta deve giungere entro la stagione di raccolta prossima ventura.

Ci auguriamo che non sia solo un fuoco di paglia (o di foglie di castagno, per restare in tema).

Insistiamo nel chiedere una regolamentazione rigida per limitare gli impiantamenti di euro giapponesi in pianura.

In ogni caso, ad oggi, siamo gaudenti per l' approvazione di questo ordine del giorno, una grande vittoria per le basse valli occitane, una riprova che, se si è uniti tra montanari si ottengono risultati importanti e in parte anche insperati. Questo risultato deve essere d’esempio anche per altri settori.

Assemblada Occitana Valades