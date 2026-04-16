PAYSAGE+ Aimable, a Ormea confronto su turismo slow e sviluppo del territorio

Si è svolto lo scorso 14 aprile a Ormea, nella sala polivalente “Società Operaia 1889”, l’atelier territoriale promosso dalla Provincia di Cuneo nell’ambito del progetto PAYSAGE+ AIMABLE. L’incontro ha riunito imprenditori, operatori economici e stakeholder locali per un confronto sul presente e sul futuro dell’Alta Val Tanaro e del Cebano.

L’appuntamento è stato pensato come un momento di dialogo sui modelli di sviluppo territoriale, con l’obiettivo di ripensare l’offerta locale in chiave più integrata, accessibile e attrattiva. Al centro del dibattito sono emerse anche le fragilità strutturali dell’area, dalla frammentazione territoriale alle difficoltà nei trasporti, fino alle trasformazioni del post Covid e alla necessità di una comunicazione più coordinata.

PAYSAGE+ AIMABLE nasce per ampliare e diversificare l’offerta turistica dell’area transfrontaliera tra Italia e Francia, sviluppando un prodotto centrato sul turismo slow e del benessere. Il paesaggio viene considerato non solo come risorsa naturale, ma come spazio capace di generare benessere fisico, mentale e sociale.

Il nuovo prodotto turistico è costruito attorno a cinque assi tematici: outdoor, famiglia, wellness, accessibilità ed enogastronomia. Grande attenzione è riservata anche alla mobilità dolce, ai cammini, agli itinerari ciclo-escursionistici e alle forme di spostamento sostenibile.

Elemento centrale del progetto è la creazione di un Club di Prodotto, una rete pubblico-privata chiamata a lavorare su analisi, laboratori partecipativi e percorsi formativi per co-progettare l’offerta e rafforzarne visibilità e riconoscibilità.

Il percorso proseguirà martedì 21 aprile, sempre nella sala polivalente “Società Operaia 1889” di Ormea, dalle 10 alle 13, con un nuovo incontro rivolto ad amministratori e stakeholder locali. Al centro della mattinata ci sarà una tavola rotonda sulla dimensione turistica in senso ampio, con un intervento della dottoressa Laura Rolle sui DeepTrend che stanno cambiando il modo di vivere cultura, turismo ed eventi.

Interverranno anche Bruno Bertero, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, Daniela Salvestrin, direttore dell’ATL del Cuneese, il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris ed Erika Chiecchio, referente CETS dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime. L’ingresso è libero, con iscrizione richiesta tramite il link indicato dagli organizzatori.

Il partenariato del progetto comprende Ente Turismo Langhe Monferrato Roero come capofila, Provincia di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, ATL del Cuneese, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Métropole Nice Côte d’Azur, CCI Nice Côte d’Azur, CMA Provence-Alpes-Côte d’Azur e Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.

Il progetto si inserisce nel programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 e ha durata da maggio 2025 a maggio 2028.