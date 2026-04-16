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Cronaca | 16 aprile 2026, 13:31

Dogliani, finisce contro una cancellata col monopattino e si ferisce al volto

L’incidente in via Torino. Protagonista un giovane soccorso da 118, Polizia Locale e Carabinieri

Il soccorsi in via Torino

Il soccorsi in via Torino

Intervento dei sanitari del servizio di emergenza 118, nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, per un incidente verificatosi a Dogliani.

Involontario protagonista del sinistro un giovane di origini straniere che percorreva via Torino a bordo di un monopattino, diretto verso il centro del paese, provenendo da Monchiero.

Improvvisamente il ragazzo, che viaggiava senza casco, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro la cancellata di un’abitazione presente a lato della carreggiata, ferendosi seriamente il volto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione e la Polizia Locale doglianese.

Redazione

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