Dogliani, finisce contro una cancellata col monopattino e si ferisce al volto

Intervento dei sanitari del servizio di emergenza 118, nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, per un incidente verificatosi a Dogliani.
Involontario protagonista del sinistro un giovane di origini straniere che percorreva via Torino a bordo di un monopattino, diretto verso il centro del paese, provenendo da Monchiero.
Improvvisamente il ragazzo, che viaggiava senza casco, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro la cancellata di un’abitazione presente a lato della carreggiata, ferendosi seriamente il volto.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione e la Polizia Locale doglianese.