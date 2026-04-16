 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 16 aprile 2026, 17:57

Roburent piange la morte di Luigi Ravotti, responsabile del gruppo di Protezione Civile

Le parole del sindaco Emiliano Negro: "Se ne va una persona per bene"

Roburent piange la morte di Luigi Ravotti, responsabile del gruppo di Protezione Civile

Roburent piange la morte di Luigi Ravotti, responsabile del gruppo locale di Protezione civile. 

L'uomo è morto all'età di 70 anni all'ospedale di Cuneo. 

Affranto il sindaco Emiliano Negro, che eprime profondo cordoglio per la morte del suo concittadino: "Con Luigi Ravotti se ne va una persona per bene, di altissimo valore morale e sociale, impegnato nella Protezione Civile, volontario della Croce Rossa e instancabile collaboratore dell’Amministrazione comunale. Giungano a Maddalena ed Andrea le più profonde condoglianze da parte di una intera comunità, è stato un privilegio conoscerlo".

I funerali si svolgeranno sabato 18 aprile alle 15 nella Parrocchia di San Siro di Roburent, dove domani alle 2o sarà recitato il Santo Rosario. 

Luigi Ravotti lascia la moglie Maria Maddalena con Andrea e Daniela, la sorella Luciana con Paolo e Mattia, gli affezionato Esterina, Rosanna con Arturo, Giovanni e famiglia.  

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium