"Il ruolo dei cattolici nella liberazione", le Acli cuneesi e Azione Cattolica Saluzzese organizzano una serata per ricordare

Per Martedì 21 aprile, alle ore 20.30, presso “Il Quartiere” di piazza Montebello a Saluzzo, le ACLI Provinciali Cuneesi e l’Azione Cattolica Saluzzese hanno organizzato un’interessante serata intitolata: “Il ruolo dei cattolici nella Liberazione”, nell’ambito dell’iniziativa annuale “Aprile, un mese di Resistenza” che il Comune di Saluzzo promuove per ricordare il periodo della Lotta di Liberazione e le persone che più si sono impegnate per la libertà e la democrazia.

L’incontro è stato organizzato congiuntamente dalle due associazioni, per ricordare ed approfondire il contributo dei cattolici e, in particolare, dei sacerdoti del saluzzese, nella difesa della popolazione stremata dalla guerra civile, alcuni partecipando alla lotta partigiana, altri cercando di mediare tra le parti per la salvaguardia dei loro parrocchiani, spesso pagando con la vita la loro azione generosa.

Durante la serata, moderata dal giornalista e consigliere provinciale Acli Cuneesi, Silvano Bertaina, è previsto un breve saluto di benvenuto da parte del presidente provinciale delle Acli Cuneesi, Elio Lingua e del Presidente dell’Azione Cattolica Saluzzese, Davide Debernardi, seguito dagli interventi di:

Vittorio Rapetti , storico, insegnante di Lettere presso la Scuola media superiore, presidente interparrocchiale di AC ad Acqui Terme, già Delegato regionale di AC;

, storico, insegnante di Lettere presso la Scuola media superiore, presidente interparrocchiale di AC ad Acqui Terme, già Delegato regionale di AC; Gianpaolo Testa , giornalista professionista, che ha approfondito la tematica nell’ambito saluzzese:

, giornalista professionista, che ha approfondito la tematica nell’ambito saluzzese: Antonella Simondi, insegnante in pensione, consigliera provinciale e nazionale delle Acli, per la presentazione del libro di Laura Dalmasso, insegnante, dal titolo: Don Costanzo Demaria. Un prete partigiano.

Ricordare le figure e il ruolo ricoperto da sacerdoti e laici cattolici nella Lotta di Liberazione saluzzese significa, per le due associazioni organizzatrici, onorare il loro sacrificio e il loro impegno e dir loro grazie per l’eredità che ci hanno lasciato, oltre che nei valori della pace, della libertà e della democrazia, in quelli della solidarietà e della giustizia.