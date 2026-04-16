Nel capoluogo torna il mercatino del fai da te "Made in Cuneo"

Sabato 18 aprile primo appuntamento del 2026 con il “Made in Cuneo”, il mercatino dedicato all’handmade che celebra la creatività e l’autoproduzione artigianale. L’evento si svolgerà nella suggestiva Contrada Mondovì, nel cuore del centro storico di Cuneo dalle 10.30 alle 19.30. La via sarà pronta ad accogliere visitatori e appassionati con oltre 30 creativi.

Sarà un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera ricca di ispirazione e bellezza, tra creazioni originali e prodotti fatti a mano che raccontano storie di passione, talento e cura per i dettagli. Le autoproduzioni creative in mostra promettono di conquistare il pubblico, offrendo oggetti unici capaci di suscitare emozioni e – perché no – creare una vera e propria “sana dipendenza”, come la vogliono definire le organizzatrici.

Il “Made in Cuneo” è un progetto Cuneese nato da diversi anni con l’obiettivo di valorizzare le esperienze di autoproduzioni locali, dando spazio a creativi che fanno della manualità e dell’ingegno il cuore del proprio lavoro. L'evento in questi ultimi anni è diventato un appuntamento fisso per la città di Cuneo, un momento di condivisione, scambio di idee ed esperienze tra espositori e visitatori.

Un evento imperdibile per chi ama l’handmade, la creatività e il fascino delle cose fatte a mano, nel contesto unico del centro storico di Cuneo.