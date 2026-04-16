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Politica | 16 aprile 2026, 14:50

Bergesio su Askatasuna: “Avevamo ragione a denunciare”

Il senatore leghista: "Dalle notizie di stampa nuovi elementi confermano la necessità di tenere alta l’attenzione su legalità, magistratura e tutela del territorio"

Bergesio su Askatasuna: “Avevamo ragione a denunciare”

"Le notizie di stampa di oggi confermano che su Askatasuna avevamo ragione: non si trattava di un pregiudizio, ma della necessità di guardare con lucidità a un contesto che, come emerge dalle carte, aveva un’impostazione tutt’altro che innocua.

 É giusto che la magistratura faccia il suo lavoro fino in fondo, ma questi elementi dimostrano quanto fosse corretto denunciare per tempo la deriva di certi luoghi e di certe attività. 

Continueremo a sostenere con fermezza la linea della legalità e della tutela del territorio, senza abbassare la guardia davanti a chi prova a trasformare spazi pubblici in centrali di scontro e radicalizzazione".

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.

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