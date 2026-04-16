Bergesio su Askatasuna: “Avevamo ragione a denunciare”

"Le notizie di stampa di oggi confermano che su Askatasuna avevamo ragione: non si trattava di un pregiudizio, ma della necessità di guardare con lucidità a un contesto che, come emerge dalle carte, aveva un’impostazione tutt’altro che innocua.

É giusto che la magistratura faccia il suo lavoro fino in fondo, ma questi elementi dimostrano quanto fosse corretto denunciare per tempo la deriva di certi luoghi e di certe attività.

Continueremo a sostenere con fermezza la linea della legalità e della tutela del territorio, senza abbassare la guardia davanti a chi prova a trasformare spazi pubblici in centrali di scontro e radicalizzazione".

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.