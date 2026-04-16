Le congratulazioni di Forza Italia Mondovì a Enrico Costa per la nomina a capogruppo alla Camera

Riceviamo e pubblichiamo:

A titolo personale e dei tesserati di Forza Italia Mondovì, porgo le mie più sincere e vive congratulazioni all' On. Enrico Costa per il nuovo incarico di Capogruppo alla Camera dei Deputati per Forza Italia. Un ruolo prestigioso e riconosciuto che mette in luce le competenze dimostrate negli anni della Sua Carriera politica.

In ultimo, occorre evidenziare il Suo grande impegno per l'enorme lavoro svolto in questi ultimi mesi sulla questione referendum sulla Giustizia. Sono molto soddisfatto, perché il Piemonte assume un ruolo chiave per Forza Italia nella composizione generale del partito.

Il Governatore Alberto Cirio è uno dei quattro Vicesegretari nazionali di Forza Italia; il Sen. Paolo Zangrillo è Ministro per la Pubblica Amministrazione; l’On. Giberto Pichetto Fratin è Ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica. Il Sen. Roberto Rosso è Vicepresidente Vicario del gruppo parlamentare al Senato. Ora che l’On. Enrico Costa è Capogruppo alla Camera abbiamo la fortuna di avere una figura in più ad esprimere autorevolezza e competenza.

Di riflesso, ne beneficia anche il Piemonte e la Provincia di Cuneo, poiché insieme al Governatore Alberto Cirio e al Capogruppo alla Camera Enrico Costa, abbiamo il Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il quale ha svolto un lavoro straordinario per quanto riguarda la campagna sul tesseramento.

Sono tanti gli appuntamenti che ci attendono, soprattutto in prospettiva dei prossimi impegni elettorali, e sono certo che, vista la qualità delle figure politiche presenti nel nostro partito, Forza Italia potrà essere un partner vincente per le prossime occasioni elettorali.

Il Segretario di Forza Italia Mondovì Giampiero Geom. Caramello