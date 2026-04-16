Peveragno, Enzo Tassone annuncia la candidatura a sindaco: “C’è voglia di cambiamento e bisogno di una nuova spinta”

Annunciata in un post sui social da Maurizio Paoletti e rimbalzata con lo stesso favore anche dal presidente delle Aree Protette Alpi Marittime Armando Erbì, ora è Enzo Tassone a confermare la propria candidatura a sindaco di Peveragno, in vista delle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio.

Dopo una pausa dall’impegno diretto, scende nuovamente in campo, ma questa volta per la carica di primo cittadino. 57 anni, imprenditore agricolo radicato nella frazione di San Lorenzo, Tassone non è un volto nuovo per la macchina comunale. Alle spalle vanta una lunga esperienza iniziata nel 1996, con due mandati da assessore sotto la guida di Stefano Dho e altri due con Carlo Toselli.

Dopo cinque anni passati tra i banchi della minoranza e un periodo di riflessione, Tassone ha deciso di rimettersi in gioco, spinto da un gruppo di sostenitori che chiedono un cambio di passo.

“Vogliamo dare un’alternativa credibile alla vita amministrativa di Peveragno – spiega -. In alcuni casi siamo stati latenti sulle manutenzioni e su diverse criticità del territorio. C’è voglia di cambiamento e bisogno di una nuova spinta. Credo di essermi convinto a fronte del clima acceso che c'era negli ultimi periodi in Consiglio comunale”.

Il cuore della sfida elettorale di Tassone sembra ruotare attorno a un tema caldissimo per la comunità: il nuovo polo scolastico. La posizione della futura lista civica è netta e in contrasto con le ipotesi di spostamento:

Scuole in centro: “Siamo convinti che le scuole debbano restare nel cuore del paese e venire ristrutturate lì dove sono. Spostarle fuori significherebbe impoverire il tessuto sociale e commerciale, oltre a creare disagi agli alunni che oggi si muovono a piedi”.

Impianti sportivi: Altro punto dolente toccato dal candidato è la palestra comunale, definita "ferma dal 2017", un'opera che Tassone promette di "prendere di petto" per portarla finalmente a compimento.

Frazioni e territorio: Un occhio di riguardo sarà riservato alle frazioni e alle zone di confine, con l'obiettivo di recuperare aree giudicate finora trascurate.

Nonostante l'appartenenza politica personale, Tassone chiarisce che la sua sarà una lista civica pura: “La nostra lista nasce come gruppo al di fuori della politica ufficiale. Se ci saranno sostenitori a più livelli saranno i benvenuti, ma il progetto resta legato esclusivamente al bene del comune”.

Sul fronte dei rapporti territoriali, l'obiettivo è rafforzare la collaborazione con l'Unione Alpi del Mare e intensificare il dialogo con i comuni confinanti, a partire da Beinette, per risolvere questioni storiche legate alla viabilità nelle zone di Villaggio Colombero e Tetto Borello.

La sfida è aperta, Tassone si troverà a competere con il sindaco uscente Paolo Renaudi, pronto a correre per il terzo mandato, ma è probabile si presenti un terzo candidato.

La composizione ufficiale della lista e i nomi dei candidati consiglieri verranno svelati nei prossimi giorni.