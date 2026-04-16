Saluzzo, Gioventù Nazionale prende le distanze da Azione Studentesca: "Ultime azioni incompatibili con un impegno maturo e responsabile"

Riceviamo e pubblichiamo.

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Il circolo saluzzese di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile ufficiale di Fratelli d’Italia, prende le distanze dalle azioni intraprese da Azione Studentesca negli ultimi mesi e negli ultimissimi giorni.

Tra gli episodi che contestiamo spiccano i blitz con striscioni divisivi affissi davanti alle scuole, i questionari controversi su presunti professori “di sinistra”, i flash mob improvvisati che hanno generato caos e tensioni creando polemiche. Queste azioni le consideriamo incompatibili con un impegno giovanile maturo e responsabile.

Gioventù Nazionale Saluzzo riafferma la propria fedeltà ai propri principi – patria, famiglia, tradizione e futuro per i giovani – ma sottolinea come tali valori non possano essere difesi attraverso provocazioni che dividono la comunità studentesca invece di unirla. “Gioventù Nazionale rappresenta l’unità e la concretezza: Azione Studentesca ha sbagliato strada con flash mob e provocazioni che non ci appartengono”, ha dichiarato il circolo cittadino. “Nei mesi scorsi e negli ultimi giorni hanno creato solo divisioni; noi scegliamo il dialogo responsabile per Saluzzo”.

Inoltre il circolo, aggiunge“ Facciamo parte del centrodestra italiano e ne siamo orgogliosi, ma non possiamo tollerare queste derive che feriscono i giovani e la nostra comunità. Non tolleriamo questo tipo di provocazioni inutili e invitiamo i ragazzi saluzzesi a unirsi a noi per un impegno serio e costruttivo”.

Giovanni Caligaris, segretario e portavoce del circolo cittadino

Virgilio Monge, vicesegretario cittadino del circolo