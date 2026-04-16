Salute a tavola e con il movimento: incontro a Nucetto l'8 maggio

“Promuovi la tua salute, a tavola e con il movimento” è un’iniziativa promossa dagli infermieri di famiglia e comunità del distretto Sud Est a Nucetto, venerdì 8 maggio alle ore 18.00. L’incontro, patrocinato dal comune di Nucetto si terrà presso il parco Gurei.

Sono previsti i saluti dell’amministrazione comunale di Nucetto, del direttore del Distretto Sud Est Gloria Chiozza e del referente di équipe dei medici di medicina generale Francesca Camerdella.

Interverranno: gli infermieri di Famiglia e di Comunità Valentina Broccardo e Donatello Cerutti, il medico fisiatra Claudia Burlando, Viviana Fonte e Sara Rozzo Infermiere Progetto "Promozione stili di vita salutari nella scuola primaria, Federica Gallo e Valeria Rocca del Dipartimento di Prevenzione, Paola Rapalino Dietista.

Seguirà lo show cooking della Lady Chef Caterina Quaglia.

E’ richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile (cell. 335.6513907 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 16.00).