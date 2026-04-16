Traslocano i servizi nella nuova Casa della Comunità di Verzuolo: ecco le novità

L'Asl 1 comunica che a decorrere da martedì 21 aprile 2026 i servizi distrettuali di Verzuolo (Ambulatorio servizio Infermieristico, ambulatorio di Ginecologia e lo spazio bimbo del consultorio familiare) verranno riposizionati presso la nuova Casa della Comunità sita in Piazza Willy Burgo 4. Nei giorni 17, 20 e 21 aprile, al fine di consentire il trasloco, l’attività di sportello (prenotazione esami - ritiro referti) sarà sospesa mentre gli orari delle attività infermieristiche resteranno invariati.

Da martedì 21 aprile sarà operativo il nuovo numero telefonico dell’ambulatorio infermieristico: 0175/215970.

Le modalità di prenotazione per l’ambulatorio di Ginecologia e per l’ambulatorio di “Spazio Bimbo” del Consultorio Familiare non subiscono invece variazioni.

Da lunedì 20 aprile saranno invece già operativi presso i nuovi locali gli ambulatori dei seguenti Medici di Medicina Generale: Dardo Luca, Dematteis Matteo, Milano Adriana, Palla Daniela, Peano Ivana che effettueranno gli ambulatori nei seguenti orari: