Traslocano i servizi nella nuova Casa della Comunità di Verzuolo: ecco le novità

L'Asl 1 comunica che a decorrere da martedì 21 aprile 2026 i servizi distrettuali di Verzuolo (Ambulatorio servizio Infermieristico, ambulatorio di Ginecologia e lo spazio bimbo del consultorio familiare) verranno riposizionati presso la nuova Casa della Comunità sita in Piazza Willy Burgo 4. Nei giorni 17, 20 e 21 aprile, al fine di consentire il trasloco, l’attività di sportello (prenotazione esami - ritiro referti) sarà sospesa mentre gli orari delle attività infermieristiche resteranno invariati.
Da martedì 21 aprile sarà operativo il nuovo numero telefonico dell’ambulatorio infermieristico: 0175/215970.
Le modalità di prenotazione per l’ambulatorio di Ginecologia e per l’ambulatorio di “Spazio Bimbo” del Consultorio Familiare non subiscono invece variazioni.
Da lunedì 20 aprile saranno invece già operativi presso i nuovi locali gli ambulatori dei seguenti Medici di Medicina Generale: Dardo Luca, Dematteis Matteo, Milano Adriana, Palla Daniela, Peano Ivana che effettueranno gli ambulatori nei seguenti orari:
- Dardo Luca Tel 348/7657529
lun 16,00-19,00, mar 16,00 - 19,00 mer 09,00-12,00 gio 14,00-17,00 ven 09,00-13,00.
- Dematteis Matteo Tel 335/385323
lun 10,00-12,00 mar 9,00 - 10,00 mer 16,00-18,00 gio 16,00-17,00 ven 11,00-12,00.
- Milano Adriana Tel 348/4446554
lun 8,30-11,00 mar 14,00-18,00 mer 8,30-11,00 gio 15,00-19,00 ven 8,30-11,00.
- Palla Daniela Tel 338/7556839
lun 14,00-16,00 mar 09,00-11,00 mer 09,00-11,00 gio 09,00-11,00 ven 16,00-19,00.
- Peano Ivana Tel 349/6046261
lun 17,00-19,00 mar 10,00-13,00 mer 17,00-19,00 gio 09,00-11,00 ven 11,00-12,00.