Alba, corso per volontarie e volontari lettori con Nati per Leggere Piemonte

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba organizza un corso di formazione per volontarie e volontari lettori nell’ambito di Nati per Leggere Piemonte, il programma che ha lo scopo di promuovere la lettura ad alta voce nelle famiglie.

L’attività, realizzata con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, fa parte del progetto “Che storia” che vede capofila la Biblioteca civica di Alba e che ha come obiettivo principale la diffusione e la promozione della lettura e delle attività culturali fin dalla primissima infanzia.

Il corso è destinato a tutti coloro che desiderano diventare volontari lettori e collaborare con le biblioteche e le altre strutture del territorio che aderiscono al progetto (scuole, associazioni di volontariato, strutture sanitarie…).

Due sono le parti da svolgere: la formazione a distanza, con la visione in autonomia di video curati dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini disponibili su piattaforma Moodle (12 ore), e un incontro conclusivo in presenza, in programma sabato 13 giugno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 alla Biblioteca civica “G. Ferrero” (Cortile della Maddalena).

Gli iscritti apprenderanno le nozioni base del progetto Nati per Leggere, con particolare riguardo ai benefici della lettura in età precoce, allo sviluppo del bambino, al ruolo dei volontari e alla collaborazione con gli operatori in campo culturale ed educativo. Un focus importante è dedicato alla produzione editoriale selezionata per la fascia 0-6 anni, alle modalità di lettura ad alta voce e alle strategie di comunicazione più efficaci per la promozione della lettura in famiglia.

La partecipazione al corso è gratuita ed è riservata ai residenti/domiciliati nel Comune di Alba e negli altri Comuni limitrofi che aderiscono al progetto Nati per Leggere della Biblioteca civica di Alba.

Il corso è aperto a un massimo di 25 persone. I partecipanti verranno selezionati sulla base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni si chiudono giovedì 30 aprile 2026.

Nati per Leggere è un progetto attivo dal 1999 sul territorio nazionale, promosso dall’Associazione culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini (CSB). La Biblioteca civica di Alba ne fa parte dal 2011 e ne cura il coordinamento sul territorio. Dal 2018 è attivo anche un gruppo di volontari lettori.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica di Alba al numero 0173292464 o all’ e-mail s.sangiorgio@comune.alba.cn.it.



