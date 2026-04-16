 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 16 aprile 2026, 15:47

Gita a Noli e Varigotti per le quinte delle Primarie di Sant’Albano Stura e Trinità

Le insegnanti con affetto si rivolgono direttamente ai loro alunni: "Con un po' di malinconia, salutiamo i nostri ragazzi... purtroppo è stata l'ultima gita insieme"

Gita a Noli e Varigotti per le quinte delle Primarie di Sant’Albano Stura e Trinità

Nonostante il tempo incerto del mattino, martedì 14 aprile le classi quinte delle Scuole Primarie di Sant'Albano Stura e Trinità hanno trascorso una bellissima giornata a Noli e Varigotti.

Il viaggio di istruzione comprendeva l'escursione a Punta Crena, per conoscere la biodiversità del territorio, e una caccia al tesoro a Noli, una splendida occasione per nuove ed interessanti esperienze.

Le insegnanti con affetto si rivolgono direttamente ai loro alunni: "Con un po' di malinconia, salutiamo i nostri ragazzi... purtroppo è stata l'ultima gita insieme".

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium