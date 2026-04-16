Gita a Noli e Varigotti per le quinte delle Primarie di Sant’Albano Stura e Trinità

Nonostante il tempo incerto del mattino, martedì 14 aprile le classi quinte delle Scuole Primarie di Sant'Albano Stura e Trinità hanno trascorso una bellissima giornata a Noli e Varigotti.

Il viaggio di istruzione comprendeva l'escursione a Punta Crena, per conoscere la biodiversità del territorio, e una caccia al tesoro a Noli, una splendida occasione per nuove ed interessanti esperienze.



Le insegnanti con affetto si rivolgono direttamente ai loro alunni: "Con un po' di malinconia, salutiamo i nostri ragazzi... purtroppo è stata l'ultima gita insieme".