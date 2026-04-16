Tutto pronto per 'Entracque Aloba Race': sport, memoria e solidarietà a sostegno della Lilt di Cuneo

Sabato 18 aprile 2026 torna a Entracque Aloba Race, la manifestazione benefica il cui intero ricavato sarà devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione provinciale di Cuneo. La giornata unirà sport, partecipazione e convivialità in un appuntamento che negli anni è diventato un riferimento per il territorio e per il sostegno concreto ai pazienti oncologici. Il programma prevede ALOBA Sport Village per i ragazzi nati dal 2015 in poi con ritrovo alle ore 15 in Piazza del Mercato, la corsa a ostacoli per i nati dal 2014 e per tutti coloro che desiderano mettersi in gioco con partenza alle ore 17 da Piazza del Comune, quindi Aperi ALOBA dalle 18, Polenta Party alle 19 e lotteria alle 20.30. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile.

Nata nel 2018 da un’idea di Luca Ghiglione, allenatore di Biathlon delle Fiamme Gialle, Andrea Baretto, allenatore di Sci di Fondo del Comitato AOC e del Centro Sportivo Esercito, e Rachele Fanesi, allenatrice di Biathlon dello Sci Club Alpi Marittime, la manifestazione è stata pensata fin dall’inizio per sostenere la LILT e ricordare Alessandro Biarese, storico allenatore, e Massimo Baretto, papà di Andrea. Anche il nome dell’evento custodisce un significato speciale: “Aloba” era infatti il saluto con cui Alessandro era solito chiudere messaggi, mail e allenamenti.

In cinque edizioni, ALOBA Race ha devoluto alla LILT 30.626,42 euro, confermando la forza di una manifestazione capace di trasformare la partecipazione in aiuto concreto. Dal 2018 al 2025, la raccolta ha sostenuto progetti e interventi rivolti ai malati oncologici e ai percorsi di assistenza e prevenzione.

I risultati sono già visibili. Grazie ai fondi raccolti con ALOBA nel 2023, la LILT ha acquistato un monitor per parametri vitali e ha dotato il reparto di Oncologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo di un impianto di filodiffusione. Le raccolte del 2024 e del 2025 hanno invece sostenuto la realizzazione e il potenziamento di un’ App, l’applicazione che mette in contatto pazienti, medici e infermieri, favorendo una relazione più diretta lungo il percorso di cura, e hanno contribuito anche al progetto di prevenzione nelle scuole.

«ALOBA Race è molto più di una manifestazione sportiva: è un gesto di comunità che unisce memoria, partecipazione e attenzione concreta verso i malati oncologici. Ogni iscrizione, ogni presenza, ogni contributo si trasforma in un aiuto reale per migliorare l’assistenza, sostenere l’innovazione nei percorsi di cura e rafforzare la prevenzione, anche tra i più giovani» dice Enrico Collidà, presidente LILT Cuneo.

Aloba Race si conferma così un esempio riuscito di sport che sa fare comunità, custodire il ricordo e generare benefici reali sul territorio. Una giornata di festa e partecipazione che, anno dopo anno, rinnova un impegno concreto accanto alla LILT di Cuneo e alle persone che affrontano la malattia.

Per informazioni: info@vallegessosport.com – WhatsApp 3534409454 – Instagram @alobarace.



