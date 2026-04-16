NUOTO / Curtis e Gastaldi ok nella terza sessione di batterie a Riccione, in serata le finali

Terza sessione di batterie dei campionati italiani assoluti primaverili Unipol allo Stadio del Nuoto di Riccione. Tanti protagonisti sono tornati in acqua dopo un mercoledì scoppiettante che ha regalato, tra gli altri, il record italiani di Sara Curtis nei 50 dorso.

200 MISTI. La doppietta la cercherà Anita Gastaldi che, dopo essersi imposta nei 100 farfalla nella serata di mercoledì, stampa il miglior crono al mattino, dimostrando di avere anche margine rispetto alla concorrenza. La 23enne di Bra - tesserata per Carabinieri e VO2 Nuoto Torino, seguita da Fabrizio Clari - chiude con un tranquillo 2'14"49.

100 STILE LIBERO. Il proscenio di una mattinata ricca di sussulti è ancora una volta di una strepitosa Sara Curtis che in 53"60 domina le batterie dei 100 stile libero, nuotando a cinquantanove centesimi dal suo record italiano di 53"01 siglato in finale agli Assoluti del 2025; un crono che cancellò il 53"18 registrato dalla vincitrice di tutto Federica Pellegrini il 25 giugno 2016 quando fece esplodere lo Stadio del Nuoto di Roma durante il 53esimo trofeo Sette Colli. Notevole, come sempre, la prova della 19enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virgina University da Todd DeSorbo - perchè il passaggio in 25"38 è al fulmicotone e il ritorno in 28"22 importante, ma con la sensazione di aver leggermente controllato: proverà l'ennesimo all-in da regina in serata.

(Sara Curtis - Foto Giorgio Scala / DBM)