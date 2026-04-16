Alba, martedì 21 aprile chiuso un tratto di via Roma

Martedì 21 aprile 2026 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 via Roma sarà temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Toti e corso Fratelli Bandiera, per consentire il posizionamento di una gru edile.

La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni di cantiere e per evitare disagi legati alla circolazione nel tratto interessato. Saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti e alle attività della zona.

Si invitano automobilisti e pedoni a prestare attenzione alla segnaletica.