VOLLEY B-M / Altra montagna da scalare per il VBC Mondovì: al Palaitis arriva la capolista Malnate

Nella ventitreesima giornata del campionato di serie B maschile - decima del girone di ritorno ancora un’ altra “montagna da scalare” per il VBC MONDOVI’ allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone, che sabato sera alle ore 21 ospiterà al PalaItis il fortissimo Malnate allenato da coach Fabio Taiana, una compagine che può contare su un roster di primissimo livello e che punta apertamente al passaggio di categoria.

Attualmente in classifica generale, dopo le prime 22 giornate, il Malnate ha totalizzato 48 punti, frutto di 16 vittorie e 6 sconfitte, e si trova al comando della classifica, a +1 sul Caronno secondo, a +2 sul PVL Ciriè terzo ed a +3 sul Novi quarto e nell’ ultimo turno ha piegato lo Spezia con un rotondo 3-0 (25-13,25-17,25-21).

Nella gara di andata, disputatasi sabato 13 dicembre, i lombardi si imposero fra le mura amiche per 3-1 (25-18,25-20,27-29,25-17) al termine di una partita in cui i monregalesi avevano lottato con buona determinazione e grinta, disputando un terzo set decisamente positivo ed in cui, con un po’ più di fortuna, avrebbero anche potuto conquistare un punticino.

Nella gara di sabato sera nelle fila monregalesi non sarà disponibile il capitano Fabio Garello, che deve scontare la giornata di squalifica comminatagli a seguito dell’ espulsione patita sabato scorso a Torino contro il Parella nelle fasi finali del terzo set.