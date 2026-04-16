VOLLEY B1F / Ultima trasferta lombarda per Mondovì che sabato farà visita alla Care Project Bellusco

Il Mondovì Volley torna in viaggio e sabato 18 aprile alle 21 farà visita alla Care Project Bellusco, formazione espressione del progetto Volley Brianza Est, per un confronto che continua l’ultimo segmento della stagione.

La squadra rossoblù arriva dalla vittoria al tie-break contro la Pan Alfieri Cagliari, il sesto successo dell’anno in gare da cinque set, risultato che ha permesso al “Puma” di salire a quota quaranta punti e restare agganciato alla Capo d’Orso Palau, ora a quarantatré. Con quattro giornate ancora da disputare, la corsa al quinto resta apertissima, e ogni dettaglio può pesare nella volata finale.

La trasferta di Bellusco rappresenta un passaggio delicato. La formazione brianzola, settima con trentuno punti, ha costruito gran parte del proprio percorso tra le mura amiche e si distingue per una pallavolo intensa, capace di crescere nei momenti emotivamente più accesi della gara. Il fattore campo, unito alla solidità del gruppo lombardo, rende il confronto particolarmente insidioso per capitan Aliberti e compagne, chiamate a confermare i segnali positivi mostrati al Palamanera e a ritrovare quella continuità che può fare la differenza nei frangenti decisivi.

Per il Mondovì Volley serviranno ordine, lucidità e una gestione pulita dei momenti chiave, evitando quei passaggi a vuoto che in più di un’occasione hanno complicato partite alla portata. La qualità della seconda linea e la continuità in battuta saranno elementi centrali per indirizzare il ritmo dello scambio e limitare le soluzioni offensive di Bellusco.

A presentare la sfida è la giovane centrale Giulia Picchiotti, che sottolinea il lavoro svolto nelle ultime settimane: «Nonostante il periodo difficile, ci siamo allenate senza sosta per ritrovare continuità e arrivare alla gara nella miglior condizione possibile, sia fisica che mentale. Ogni allenamento è fondamentale per aumentare la nostra sicurezza nei momenti di difficoltà. Sabato affronteremo Bellusco, squadra molto esperta e abituata a gestire con lucidità i momenti delicati della partita. Sarà importante mantenere sempre alta la concentrazione e non farsi condizionare dai parziali negativi. Dovremo giocare con continuità, per riuscire a esprimere al meglio il nostro gioco e mettere in campo tutto il lavoro fatto finora.»