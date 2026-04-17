Al via il piano di controllo provinciale del ghiro tra tutela della corilicoltura e la gestione sostenibile della fauna

La Provincia di Cuneo ha approvato il piano di controllo del ghiro (Glis glis) 2026–2030, uno strumento di gestione faunistica finalizzato a ridurre i danni alle colture agricole, in particolare alla corilicoltura, garantendo al contempo la tutela della specie protetta e il rispetto della normativa vigente.

Negli ultimi anni, la forte espansione dei noccioleti nelle Langhe e nell’Alta Langa, unita all’aumento delle superfici boscate dovuto all’abbandono agricolo, ha favorito la presenza stabile del ghiro. La specie trova nei noccioleti una risorsa alimentare altamente attrattiva, causando perdite produttive ed economiche significative, soprattutto nei comuni degli Ambiti Territoriali di Caccia CN4 e CN5.

Il piano si inserisce nel quadro previsto dalla Legge 157/1992, che consente piani di controllo in deroga per specie protette in presenza di danni rilevanti alle produzioni agricole, previa verifica dell’inefficacia dei metodi ecologici e con il parere positivo di ISPRA.

Il piano prevede in via prioritaria l’adozione di metodi ecologici, come fasce di rispetto tra bosco e noccioleto e barriere aeree. Solo quando tali misure risultano insufficienti è previsto un contenimento numerico selettivo e localizzato, mediante gabbie e cassette nido, attuabile esclusivamente dal 15 maggio al 15 settembre. Gli interventi saranno svolti dai proprietari o conduttori dei fondi autorizzati, sotto il coordinamento della Provincia.

Il piano sarà promosso nei territori a vocazione corilicola anche attraverso le associazioni di categoria e gli enti di gestione territoriale della caccia, con l’obiettivo di rafforzare la qualità degli interventi e garantire una gestione sostenibile del territorio.