A Martiniana Po un viaggio tra fede e storia: alla scoperta della Madonna di Becetto

Domenica 19 aprile alle 16, la sede dell’associazione culturale Giovanni “Netu” Borgna, in via Marconi 4 a Martiniana Po, ospiterà un nuovo appuntamento con “Il tè culturale della domenica”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio.

Protagonista dell’incontro sarà il tema “La Madonna di Becetto – Percorsi di fede e di arte”, un viaggio affascinante tra spiritualità e testimonianze artistiche delle vallate alpine.

A guidare il pubblico sarà il dottor Almerino De Angelis, esponente della Società di studi storici della Provincia di Cuneo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del legame sottile ma significativo tra i santuari di Becetto (Sampeyre) in valle Varaita con la Madonna Nera e di Crissolo, in valle Po, dedicato a San Chiaffredo.

Il Santuario di Becetto, dedicato alla Natività di Maria Vergine e a Sant’Antonio, affonda le sue origini nei primissimi anni del XIII secolo.

Un elemento particolarmente interessante di questa antica chiesa è la documentazione che ha tramandato i nomi dei capimastri Giovanni Garnaldo e Giraudo Garzino, dettaglio raro per edificazioni così antiche. Fin da subito il santuario divenne meta di importanti pellegrinaggi provenienti da tutto il Piemonte, tra cui quello celebre dei vercellesi nel 1219.

All’interno della chiesa è custodito il cosiddetto “tesoro di Becetto”, una preziosa raccolta di oreficerie donate da Carlo Emanuele III di Savoia come ex voto durante gli anni della guerra di successione austriaca. Un periodo difficile, tra il 1743 e il 1744, che segnò profondamente la valle e le comunità locali.

L’incontro rappresenta un’occasione per riscoprire i tesori di arte sacra disseminati sul territorio e per approfondire la conoscenza di luoghi ricchi di storia e devozione.

La partecipazione è libera e gratuita.