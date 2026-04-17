A Savigliano un convegno sull'organizzazione degli eventi pubblici

Tutto ciò che serve sapere sugli aspetti normativi, organizzativi e di sicurezza relativi alle pubbliche manifestazioni. Il Comune di Savigliano organizza il convegno informativo “Eventi pubblici: come fare”, giovedì 23 aprile, alle 18, al Centro culturale saviglianese di piazza Nizza.
Dopo i saluti istituzionali e l'intervento di Filippo Mulassano, Assessore alle manifestazioni, prenderanno la parola Davide Scicolone, Comandante della Polizia Municipale di Savigliano, Alessandro Cattaneo, Consulente per la sicurezza negli eventi, Stefano Leone, Responsabile di Polizia amministrativa e Costantino Gugliuzza, Funzionario di Polizia amministrativa.
L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.