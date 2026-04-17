Barge: cessano l’attività due medici di assistenza primaria

Dal mese di maggio cessano la propria attività i medici di assistenza primaria Ignazio Cioci e Mirella Massimino, rispettivamente dal 1° e 4 maggio, che hanno svolto in questi anni il proprio servizio a Barge.

Al fine di garantire la copertura assistenziale a seguito di tali cessazioni la Direzione del Distretto Nord Ovest dell’ASL CN1 ha avviato le procedure per l’affidamento di un incarico provvisorio di “sostituzione”, di non facile realizzazione considerata l’attuale carenza di medici disponibili. Purtroppo ad oggi non è stato possibile reperire medici per tale incarico; nelle more della pubblicazione delle carenze il Distretto continua nella ricerca di soluzioni per garantire la continuità assistenziale.

Si invitano pertanto gli assistiti ad effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli operanti nell’ambito che abbiano disponibilità di posti, on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS; ovvero recandosi presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo – via Spielberg 58 – o presso gli sportelli periferici di Barge, Bagnolo Piemonte e Paesana, muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata (modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito ASL), nei seguenti orari: presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo (via Spielberg 58), dal lunedi al venerdi con orario continuato 9.00/17.00; Barge il lunedi, martedi e giovedi dalle ore 9.00 alle 12.30; Bagnolo il mercoledi dalle 9,30 alle 12,30; Paesana dalle 9.00 alle 11.00.

L’elenco dei medici di medicina generale presenti nell’ambito distrettuale, con particolare riguardo per quelli operanti nel Comune di Paesana e limitrofi, con relativa sede ed orario di ambulatorio, sono consultabili presso lo sportello multifunzionale e sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”.