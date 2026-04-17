Concorso di poesia, visite in azienda, giochi e laboratori: sarà l’acqua il tema di Great Innova 2026

Sarà l’acqua il tema della IX edizione del festival Great Innova di Cuneo in programma il 10 ottobre. Il tema è stato svelato venerdì 10 aprile dai vertici dell’associazione che si sono radunati presso la Fondazione DIG di Roreto di Cherasco in occasione della presentazione del libro “Marte, la nuova frontiera dello spazio”.

La nona edizione del festival, che si terrà all’interno del complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, si intitolerà “Nemo, dentro le correnti del futuro” e vuole essere un progetto diffuso sul territorio: durante l’appuntamento sono stati infatti svelati alcuni momenti che anticiperanno il festival, come il “Premio poetico Great Innova” – 1° Concorso nazionale “Voci d’acqua” in collaborazione con l’associazione Poesia Contemporanea Cuneo. Per maggiori informazioni sul festival e per scoprire le finalità dell’associazione Great Innova contattare il numero 349/2549422 o visitare il sito internet www.associazionegreatinnova.it. È anche possibile mandare un’e-mail all’indirizzo info@associazionegreatinnova.it.

“Il futuro appartiene a chi sa cambiare forma senza perdere la propria essenza. L’acqua può essere modellata, versata in qualsiasi contenitore, ma alla fine ritrova sempre la sua forma. È da questa idea – spiega Cristian Ranallo, presidente dell’associazione Great Innova – che nasce “Nemo, dentro le correnti del futuro”, il progetto di Great Innova 2026. Nemo non è soltanto il protagonista di un celebre film d’animazione della Pixar, ma diventa qui il simbolo di un percorso più ampio, che prenderà forma all’interno del festival e coinvolgerà poesia, scuole, famiglie, aziende e, più in generale, il mondo del sapere. Il focus sull’acqua nasce da un’attività di team building formativo dedicata al public speaking: durante quell’esperienza è emersa l’idea di adottare proprio l’acqua come tema centrale. Come Nemo viaggiava a bordo del suo immaginario sottomarino Nautilus per ritrovare sé stesso, anche noi vogliamo intraprendere un percorso simile: un viaggio condiviso che è già iniziato con un concorso di poesia firmato Great Innova”.

Al concorso poetico faranno seguito altre iniziative, dedicate alle nuove generazioni: in collaborazione con la Consulta giovanile di Cuneo si potrà assistere alla proiezione del film “Flow” presso il cinema Monviso di Cuneo o partecipare al “Water-pub quiz”, gioco organizzato dall’associazione Cipra per il progetto H2Oppotunities.

Saranno coinvolte anche le aziende e le scuole: sul fronte aziendale saranno organizzate giornate sul tema gestione delle acque e tecnologie a supporto; in ambito scolastico sono in programma visite guidate alle Grotte di Bossea e alla stazione scientifica per scuole e classi del monregalese; laboratori di coding per studenti dal titolo “Acqua e tecnologia” per conoscere sensori e dispositivi per automatizzare il controllo e processo dell’acqua (sensore umidità, sensore pioggia, azionamento pompa) confrontando le tecniche moderne con le tecniche del passato. Non mancheranno, infine, laboratori per studenti, famiglie e bambini sull’importanza dell’acqua e le tecnologie a lei connesse.

“Porre l’acqua al centro delle riflessioni, sempre rivolte al futuro, che caratterizzano Great Innova significa unire l’alfa e l’omega, rappresentando al meglio come questo consolidato festival leghi tradizione, spiritualità, filosofia e innovazione in un programma in cui la voglia di scoprire punti di vista fuori dalla nostra abituale zona di interesse la fa da padrona – aggiunge Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. Un grazie sentito, quindi, agli organizzatori che promuovono questo momento ormai essenziale nel calendario degli eventi che contano in città: per governare e non subire la complessità del tempo contemporaneo, occorre portare molta acqua ai mulini della conoscenza e Great Innova offre un ottimo contributo in questa direzione”.

Nel corso delle precedenti otto edizioni, il festival Great Innova ha visto la partecipazione di oltre 1.500 persone, con 30 ore di speech e più di 50 speakers che sono intervenuti dal vivo con le loro riflessioni. In questi anni l’associazione ha promosso un piano di crowdfunding da 13mila euro per la riduzione del gap digitale, ha formato gratuitamente 80 adulti in materia di competenze digitali, ha promosso 12 borse di studio da 1.000 euro erogate a studentesse impegnate nello studio delle discipline Steam, dando vita a sei giornate di formazione sulla sostenibilità per tre classi dei licei di Cuneo, Nizza e Imperia, creando una community di circa 1.000 appassionati di innovazione, digital transformation e marketing del territorio cuneese.