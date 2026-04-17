Cuneo celebra Duccio Galimberti: 120 luci in piazza per il 120° anniversario

Cuneo si prepara a rendere omaggio a Duccio Galimberti nel 120° anniversario della sua nascita, con un’iniziativa dal forte valore simbolico e partecipativo. L’appuntamento è fissato per la sera di mercoledì 30 aprile, alle ore 21, nella piazza che porta il suo nome.

Per l’occasione verrà realizzata una suggestiva composizione luminosa: 120 persone accenderanno contemporaneamente una luce, disponendosi al centro della piazza per formare il numero “120”. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per ricordare una figura che ha incarnato i valori di libertà, giustizia e impegno civile, profondamente legata alla città di Cuneo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Chi desidera partecipare attivamente può candidarsi per essere una delle 120 “luci” compilando l’apposito modulo online (CLICCA QUI) . Sarà comunque possibile prendere parte all’evento anche come spettatori, condividendo un momento collettivo di memoria e riflessione.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate a una delle figure più rappresentative della Resistenza italiana, offrendo alla comunità un’occasione per rinnovare il ricordo e i valori che Galimberti ha saputo rappresentare.