Pesca sportiva, via libera unanime all’odg de La nostra provincia

Piena soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno dedicato alle criticità della pesca sportiva in provincia di Cuneo, presentato dai consiglieri della lista “La Nostra Provincia”.



Un risultato importante, che conferma la rilevanza del tema che riguarda non solo migliaia di appassionati, ma anche un comparto capace di generare valore economico e sociale per tanti territori, in particolare nelle aree montane e nei piccoli centri.



Durante la discussione, il Presidente della Provincia Luca Robaldo ha ammesso l’errore nell’interruzione del dialogo con le associazioni del settore. Un passaggio significativo, accompagnato dall’impegno formale a riaprire quanto prima il confronto con tutti i soggetti coinvolti.



L’approvazione unanime dell’ordine del giorno rappresenta quindi un segnale politico forte e condiviso: ora è fondamentale dare seguito concreto agli impegni assunti, lavorando insieme – Provincia, Regione e associazioni – per superare le incertezze normative e garantire il regolare svolgimento della stagione di pesca.



"Continueremo a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione - ha detto Robaldo -, affinché alle parole seguano atti concreti nell’interesse del territorio e delle comunità locali".