“Shock energetici ed effetti sulle Pmi": da Confapi i suggerimenti alle aziende su "come gestire l’emergenza e progettare il futuro” [FOTO e VIDEO]

“Shock energetici ed effetti sulle PMI, come gestire l’emergenza e progettare il futuro”. È il titolo scelto per presentare il workshop, svoltosi giovedì 16 aprile nella sede di Confapi Cuneo, rivolto alle aziende in cerca di strumenti concreti per affrontare il momento particolarmente delicato sul fronte dei costi energetici e della transizione.

All'incontro, promosso dall’Unione di categoria “Ambiente & Energia”, hanno partecipato gli associati Confapi che hanno potuto recepire informazioni utili circa la possibilità di diminuire i costi attraverso nuove opportunità di risparmio energetico.

Ha aperto i lavori Massimo Marengo, referente nazionale Energia Confapi oltre che presidente Confapi Cuneo, prima di lasciare la parola agli altri relatori: Matteo Paseri, responsabile commerciale Eviso, Luca Perrone di STP Progetti, Daniele Avico, responsabile CER Eneralpi, Federica Monte di KIA Vento, Gioele Postiglioni di Pulipanel, Paolo Giacchero di Albasolar e Mattia Devale di STP Progetti.

Gli interventi a margine del workshop (GUARDA IL VIDEO)

Il convegno ha permesso di approfondire i temi della mobilità elettrica e dell'utilizzo e della manutenzione del fotovoltaico, partendo dall'analisi dei prezzi dell'energia e del carburante, segnati dalle varie crisi internazionali.

"Sullo sfondo" la richiesta di un supporto alle istituzioni, a loro volta prive di risorse sufficienti. Sfruttamento della tecnologia già esistente, autoproduzione, efficienza energetica, risparmio, diventano dunque il campo su cui le aziende sono chiamate ad investire.