Alba, al via “Immagini e Parole della crescita”: tre incontri per genitori di bambini da 0 a 3 anni

“Immagini e Parole della crescita”: tre incontri per genitori di bambini da 0 a 3 anni, che si svolgeranno al Centro per le Famiglie, in via Como 4 ad Alba, il 29 aprile, 27 maggio e 17 giugno.

Un’occasione di confronto, ascolto e dialogo per accompagnare i genitori nei primi anni di vita dei figli. Ad Alba prende il via “Immagini e Parole della crescita”, un percorso dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni, pensato per affrontare domande, dubbi e temi legati alla crescita.

Gli incontri si svolgeranno al Centro per le Famiglie, in via Como 4 ad Alba, nelle giornate del 29 aprile, 27 maggio e 17 giugno, sempre dalle 16.30 alle 18.

A guidare il percorso saranno Sara Conterno e Silvia Gallo, educatrici professionali, insieme a Giovanna Pasquero, responsabile del progetto.

Il direttore del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, Marco Bertoluzzo, contestualizza l’iniziativa in un quadro più ampio: “Questo progetto si inserisce tra le proposte che il Centro per le Famiglie offre sul territorio del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, dopo l’avvio, alcuni mesi fa, di serate dedicate ai genitori di ragazzi adolescenti, anch’esse condotte in collaborazione con i professionisti dell’ASL CN2. I percorsi di sostegno alla genitorialità creano uno spazio accogliente di ascolto e confronto, nel quale, attraverso il dialogo con gli esperti, i partecipanti possono acquisire informazioni mirate, porre domande ai professionisti socio-sanitari e condividere esperienze con gli altri genitori presenti agli incontri. Nella nostra esperienza, il gruppo rappresenta un valore aggiunto, una risorsa efficace, capace di rafforzare le competenze genitoriali e di stimolare la costruzione di legami significativi. Un primo, prezioso tassello per affrontare le sfide educative del nostro tempo”.

L’iniziativa intende offrire ai genitori uno spazio dedicato al confronto su una fase delicata e centrale della vita familiare, creando occasioni di dialogo e condivisione attorno ai temi dell’educazione e della crescita nei primi anni di vita.

“Il percorso 'Immagini e parole della crescita' rappresenta un’importante occasione di sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita, fase cruciale per lo sviluppo del bambino. In ASL CN2 riteniamo fondamentale promuovere spazi di confronto e ascolto dedicati alle famiglie. L’iniziativa nasce, infatti, con l’obiettivo di accompagnare i genitori nella comprensione dei bisogni evolutivi dei figli, offrendo strumenti utili e basati su evidenze. Questo percorso si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Piano della Prevenzione, in particolare tra le iniziative dedicate ai primi mille giorni di vita (PL11), realizzate attraverso un programma specifico che coinvolge in modo integrato diversi servizi, in una logica di raccordo e collaborazione. La collaborazione con il territorio e con i servizi educativi rafforza l’efficacia di interventi di prevenzione precoce e promozione del benessere. Investire nei primi mille giorni significa costruire le basi per una comunità più sana e consapevole. Invitiamo pertanto le famiglie a partecipare attivamente a questo percorso, cogliendone il valore formativo e relazionale”, dichiara Laura Marinaro, responsabile della S.S.D. Epidemiologia, Promozione della salute e Coordinamento attività di prevenzione, tra i soggetti organizzatori dell’evento.

La partecipazione è libera e gratuita. È gradita la prenotazione telefonica contattando Silvia Gallo 320/4256104.

L’evento è organizzato dalla S.S.D. Epidemiologia, Promozione Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione dell’Asl CN2 e dal Centro per le Famiglie – Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, con il supporto della Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba.