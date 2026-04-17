"Musicaè" a Busca entra nel vivo con alessio Bidoli e Bruno Canino protagonisti al Teatro Civico

La XXIIª rassegna internazionale "Musicaè 2026" entra nel vivo con un appuntamento di grande prestigio: venerdì 24 aprile alle 21 il Teatro Civico di Busca ospiterà il duo formato da Alessio Bidoli e Bruno Canino, interpreti di fama internazionale uniti da un sodalizio artistico consolidato.

Il concerto, intitolato “L’Esprit Français: dal Salotto al Blues”, accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nella Francia tra Otto e Novecento, attraverso un repertorio che intreccia eleganza, modernità e suggestioni jazzistiche attraverso le sonate di Francis Poulenc, Camille Saint-Saëns e Maurice Ravel.

“Lo straordinario pianista Bruno Canino, che ha fatto la storia del pianismo internazionale calcando i palchi più prestigiosi al mondo, si esibirà in formazione cameristica con il violinista Alessio Bidoli – spiega il presidente e direttore artistico Antonello Lerda -. Per chi è della mia generazione Canino è stato un faro con il suo modo di fare musica: appena si esibiva in Italia, noi studenti del Conservatorio facevamo le ‘macchinate’ per andarlo a sentire a Milano o a Torino. Oggi è uno splendido ultra novantenne con grandi progetti per il futuro, vero monumento della storia della musica”.

Il programma propone alcune tra le più significative sonate per violino e pianoforte del repertorio francese, capaci di esprimere la ricchezza stilistica di un’epoca in profonda trasformazione.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Busca, proseguirà nel mese di maggio con ulteriori appuntamenti di rilievo, tra cui il concerto dedicato ai Capricci di Paganini in versione per chitarra, l’esibizione dell’Orchestra Barocca Academia Montis Regalis e il tradizionale concerto di fine anno del Conservatorio “Ghedini”.

“I Capricci di Paganini, capolavoro originariamente composto per il violino, sarà proposto in una versione drammatizzata con un adattamento per chitarra, interpretato da due musicisti di grande impatto e virtuosismo accompagnati da una voce recitante. Una esibizione che metterà in luce il carattere diabolico e funambolico del compositore – racconta Lerda –. La rassegna proseguirà con due eccellenze del territorio: per la prima volta ospiteremo l’Orchestra Barocca dell’Academia Montis Regalis con la straordinaria soprano Arianna Vendittelli, una delle voci più autorevoli del repertorio barocco a livello internazionale. A seguire, dopo la Messa di Rossini, il Requiem di Verdi, i Carmina Burana e la nona sinfonia di Beethoven, torneranno l’orchestra e il coro del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo per il tradizionale concerto di fine anno accademico. Il programma ci porterà nelle atmosfere di Čajkovskij e Borodin, con la sesta Sinfonia “Patetica” e le Danze polovesiane in versione corale”.

I concerti sono sostenuti dalla Città di Busca, da Sedamyl e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.

Info e prenotazioni: per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione a partire da lunedì 20 aprile al numero 339-6013250, segreteria dell’associazione.

Ingresso libero con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino ad esaurimento posti.

La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione al momento.



