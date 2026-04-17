KARTING / Continua il percorso della cuneese BT racing nella Coppa Italia di Zona

Un esordio stagionale costellato da diversi risultati di rilevo, accompagnati da qualche normale momento di difficoltà. Si può riassumere così il bilancio dei ragazzi della BT racing, dopo i primi due impegni stagionali, che li hanno visti tra i protagonisti a Castelletto di Branduzzo e Cremona, tappe valevoli per i primi due round della Coppa Italia di Zona 1.

Tra i piloti in crescendo, è da segnalare il progresso di Andrea Ferrero, che all’interno della categoria KZ2, è stato autore di una buonissima performance a Cremona, costellata unicamente da una domenica con qualche difficoltà in più, che lo ha comunque portato alla quinta posizione assoluta raggiunta in finale. Discorso differente invece per Michele Tassone, che dopo un sabato alle prese con diverse difficoltà di bilanciamento ed assetto, è seguita una domenica in crescendo, dove ha dimostrato ottime doti velocistiche. Purtroppo per lui, una toccata in una curva del circuito cremonese, ha vanificato entrambe le gare. Nonostante questo, in finale, il raggiungimento della sesta posizione in KZ2, alla quale bisogna aggiungere una penalità che è costata lui una posizione più avanti nella classifica generale. Tra gli altri, da segnalare Pietro Sarvia, settimo assoluto nella finale. Per quest’ultimo, una gara di assoluto valore, nell’attesa di vederlo tra i protagonisti nei prossimi appuntamenti.

Grande attesa anche per Marco Ferrari, il giovanissimo ragazzo al via nella categoria OKN Junior, il quale dopo aver mantenuto la quarta posizione in pre-finale, è stato rallentato nella finale a causa di una toccata. Ricordiamo che in questa stagione, tutti i kart utilizzati dai portacolori BT racing, saranno allestiti su base telaistica Sodì e motorizzazione TM.

L’attesa ora si sposta verso il round veneto di coppa, in programma i prossimi 9 e 10 maggio a Jesolo, dove vi sarà la concomitanza dei protagonisti della Coppa Italia di Zona 2.