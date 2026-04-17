Asl Cn 2: con "mangiare bene, scegliere meglio" proseguono i "Giovedì di Talenti"

Tornano i “Giovedì di Talenti”, il ciclo di incontri organizzato dalla rete di Talenti Latenti e dall’ASL CN2. Il secondo incontro di questa nuova stagione 2026 si terrà giovedì 23 aprile, alle 18, presso la Fondazione Cesare Pavese, in Piazza Luigi Ceriotti 1 a Santo Stefano Belbo.

L’incontro si concentrerà sul rapporto tra alimentazione e benessere, offrendo spunti su scelte alimentari a beneficio della salute e indicazioni pratiche per una spesa più sostenibile ed informata, orientata alla scelta di prodotti alimentari di qualità.

Alla guida della serata vi saranno la dottoressa Elena Kyoko Canova e la dottoressa Elisa Allocco, dietiste del SIAN dell’ASL CN2. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta al pubblico previa registrazione. È possibile iscriversi inquadrando il QR code presente sulla locandina o accedendo direttamente alla pagina di registrazione su Eventbrite tramite il LINK dedicato. È inoltre possibile prenotare il proprio posto telefonicamente al numero 0172/1408538 o scrivendo a info@talentilatenti.it .

Un appuntamento pensato per informare, dialogare e “puntare” sulla consapevolezza come strumento fondamentale di prevenzione. Per rimanere aggiornati sugli eventi e sul progetto, è possibile visitare il sito web di Talenti Latenti: www.talentilatenti.it



