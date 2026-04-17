Mondovì, orientamento universitario: due giornate con l’MSAC per le future matricole

Il Movimento Studenti dell’Azione Cattolica di Mondovì (MSAC) promuove due iniziative dedicate all’orientamento universitario rivolte in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte superiori, con l’obiettivo di accompagnarli in una scelta consapevole del proprio percorso post-diploma.
Il primo appuntamento è in programma sabato 18 aprile, dalle 14 alle 18, con la terza edizione di “UniVibes”, una giornata pensata per mettere in contatto diretto gli studenti delle scuole superiori con universitari già iscritti a diversi corsi di laurea. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di confrontarsi, porre domande e raccogliere testimonianze concrete sui percorsi accademici.
Ampia l’offerta dei corsi rappresentati: da Medicina e chirurgia a Ingegneria informatica ed energetica, da Biotecnologie a Economia aziendale, passando per Psicologia cognitiva, Scienze della comunicazione, Architettura del Politecnico di Torino, Sociologia con esperienze di studio all’estero, fino a percorsi più specifici come Logopedia e Tecniche di assistenza veterinaria.
Domenica 19 aprile, dalle 16.30 alle 18, si terrà invece la prima edizione di “UniApplication”, un incontro dedicato in modo particolare agli studenti dell’ultimo anno delle superiori. L’obiettivo è fornire una panoramica chiara sul funzionamento dell’università e sulle modalità di accesso, con un focus sui test d’ingresso.
L’appuntamento vedrà la partecipazione del professor Paolo Giacosa, impegnato nell’orientamento universitario negli istituti di secondo grado del Monregalese, che sarà a disposizione per chiarimenti e domande.
L’incontro si svolgerà presso la Casa delle associazioni di Mondovì Piazza, in via delle Scuole, offrendo un’ulteriore occasione di approfondimento per i giovani del territorio alle prese con una scelta decisiva per il proprio futuro.