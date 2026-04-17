“Staffetta dell’inclusione”, il Giolitti Bellisario di Mondovì unico istituto cuneese nel progetto nazionale

È giunto nei giorni scorsi all’Istituto “Giolitti Bellisario” il vessillo della “Staffetta dell’inclusione”, iniziativa nazionale promossa dal Lions Club Brescia Teamlife e patrocinata dal Multidistretto Lions 108 Italy e dal Ministero per le Disabilità.

La scuola monregalese, unica partecipante per la provincia di Cuneo, ha così preso ufficialmente parte a questo significativo percorso simbolico che sta attraversando l’Italia, unendo oltre settanta Istituti superiori in un ideale passaggio di testimone all’insegna dell’inclusione.

Dopo l’attesa e la fase di progettazione condivisa delle scorse settimane, studenti e docenti hanno accolto il vessillo e avviato il lavoro creativo che ha visto i ragazzi protagonisti attivi nella realizzazione del contributo dell’Istituto.

Il disegno scelto dagli studenti racchiude un messaggio profondo e fortemente evocativo: una serie di gocce d’acqua contenenti impronte di mani arcobaleno, affiancate dalla raffigurazione dell’evoluzione dell’uomo. Un’immagine simbolica che unisce il tema della crescita e del progresso umano a quello dell’inclusione, intesa come valore fondamentale e universale.

Il tutto è accompagnato dalla frase: "La natura ci insegna che basta una piccola porzione di luce dentro a una goccia d’acqua per formare un piccolo arcobaleno. Per cui siate luce". Un messaggio che invita ciascuno a riconoscere il proprio ruolo nel costruire una comunità più accogliente, sottolineando come anche un piccolo gesto possa contribuire a generare bellezza, rispetto e inclusione.

"L’arrivo del vessillo ha rappresentato un momento di grande entusiasmo e coinvolgimento per tutta la comunità scolastica – spiega la referente Inclusione, prof.ssa Alessandra Cerrito –. Vedere i ragazzi lavorare insieme, confrontarsi e dare forma concreta alle loro idee è la dimostrazione di quanto, esperienze come questa, siano realmente formative".

Il vessillo, arricchito dal contributo del “Giolitti Bellisario”, proseguirà il suo viaggio verso Genova, destinato all’Istituto Einaudi Casa Regis Galilei, ultima tappa prima di arrivare all’Aquila, capitale italiana della cultura 2026. L’opera collettiva, realizzata lungo tutta la Staffetta, sarà protagonista di tre eventi conclusivi: oltre all’Aquila, anche a Milano e il 31 maggio a Roma, in piazza San Pietro, per la benedizione del Papa. “La staffetta dell’inclusione” si inserisce nel più ampio progetto “Rappresentiamo l’inclusione”, a cui l’Istituto “Giolitti Bellisario” ha aderito, e che vede gli studenti impegnati anche nella realizzazione di elaborati artistici e creativi dedicati al tema dell’inclusione.





