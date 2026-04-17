Tre docenti francesi in visita all’Istituto Comprensivo di Saluzzo

Nelle giornate del 13, 14 e 15 aprile, l’Istituto Comprensivo di Saluzzo, nell’ambito del progetto Erasmus, ha ospitato tre insegnanti provenienti dalla scuola elementare Air Bel di Marsiglia: Sofian Guerziz-Angiulli, Marina Marsan e Stéphanie Gianquinto. La visita aveva l’obiettivo di conoscere più da vicino il progetto didattico portato avanti dalle insegnanti della scuola primaria Francesco Costa, incentrato su attività di francese e occitano proposte con metodologia CLIL.

Nel corso delle tre giornate, i docenti francesi hanno visitato le classi del plesso, assistendo alle attività preparate dagli alunni, che si sono esibiti con entusiasmo in momenti di lingua francese e occitana. Per i bambini è stata un’esperienza molto piacevole e significativa, vissuta con grande impegno e partecipazione. Gli insegnanti ospiti hanno inoltre potuto confrontarsi con i colleghi italiani sui rispettivi sistemi scolastici, in un dialogo professionale ricco di spunti e riflessioni.

Particolarmente apprezzata è stata anche la partecipazione al progetto manipolativo con le classi quarte presso il plesso Dalla Chiesa, così come l’incontro con tutti i bambini del progetto “Ci siamo”, con i percorsi e con la routine quotidiana che coinvolge le classi in autentiche esperienze di inclusione. Questo aspetto ha colpito profondamente i colleghi francofoni, che hanno potuto osservare da vicino un modello educativo attento ai bisogni di tutti e capace di tradurre l’inclusione in pratiche concrete e condivise. Anche la visita alla stanza Snoezelen ha suscitato emozioni positive e particolarmente gratificanti, lasciando negli ospiti un’impressione molto favorevole.

Proprio queste esperienze hanno destato grande interesse e ammirazione, anche perché, come emerso dal confronto, in Francia non sempre si riscontrano lo stesso livello di investimento pubblico e la stessa attenzione verso la scuola e l’inclusione.

Questa visita rappresenta quindi un’importante occasione di scambio e crescita, ma anche un motivo di orgoglio per il territorio. Da sottolineare, infatti, l’impegno dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo e del Comune di Saluzzo, che attraverso il sostegno ai progetti scolastici e inclusivi contribuiscono a dare un’immagine positiva e qualificata della città anche all’estero. Esperienze come questa sono possibili grazie a una scuola aperta al confronto, capace di investire risorse, energie e professionalità nella formazione e nell’innovazione didattica.