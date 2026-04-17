Uscita didattica al Museo della Scuola per le classi seconde del Soleri Bertoni

Mercoledì 8 aprile le classi seconde del liceo delle Scienze Umane Soleri Bertoni hanno visitato il MUSLI, Museo della Scuola e del Libro per l’infanzia, a Torino.

Agli studenti è stato illustrato il materiale che veniva utilizzato nelle scuole tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nel museo sono presenti aule ricostruite con banchi di legno e oggetti didattici usati in passato; gli studenti hanno, pertanto, potuto rivivere l’atmosfera di quegli anni, svolgendo un’attività di scrittura utilizzando il pennino ad inchiostro e provando a scrivere le lettere dell’alfabeto su un quadernino. L’inchiostro usato a scuola era nero e veniva preparato in loco sciogliendo in acqua una miscela di polveri. La lezione di scrittura esigeva una disciplina rigorosa e norme precise relative alla postura della persona, all’impugnatura della penna e alla posizione del quaderno.

L’uscita didattica è proseguita con la visita al museo POP-APP dove sono stati presentati alcuni dei libri animati più conosciuti e famosi.

Nel pomeriggio le classi hanno assistito al laboratorio “Il primo giorno di scuola”; l’attività didattica è stata suddivisa in tre momenti della storia differenti: il periodo sabaudo, l’era fascista e l’età moderna. Gli studenti hanno vissuto in prima persona come si svolgevano le lezioni, acquisendo le regole di comportamento molto ferree che dovevano essere rispettate, per non incorrere nelle punizioni corporali.

I ragazzi, inoltre, hanno visitato le vecchie camere dei servi, che attualmente sono sede del museo a Torino e osservato quali giochi erano utilizzati dai bambini in quegli anni.

Il MUSLI ha riportato indietro nel tempo i visitatori, facendo rivivere loro l’atmosfera di quegli anni; anche i laboratori sono stati un ottimo modo per approfondire le conoscenze pedagogiche e divertirsi provando nuove esperienze.