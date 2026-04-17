Dogliani, concerto de "I Voxes" per sostenere l'oratorio parrocchiale

Don Marco Sciolla ne aveva già parlato a settembre, ma è nell’ultimo bollettino parrocchiale che spiega dettagliatamente la ragione che ha portato all’apertura della raccolta fondi per la realizzazione del progetto “Crescere, giocare, mangiare… in sicurezza”.

L’Oratorio è luogo di grande aggregazione, incontro e condivisione per i bambini e ragazzi doglianesi e non solo: è qui che si tengono gli incontri del lunedì per i giovanissimi, il catechismo per i più piccoli, gli incontri di formazione per fidanzati e adulti, insieme alle varie occasioni di festa scandite dalla vita parrocchiale.

È il centro pastorale della Parrocchia di Dogliani e ora ha bisogno di alcuni lavori di manutenzione perché le attività proposte possano continuare.

La Parrocchia in queste settimane sta così chiamando a raccolta non solo delle famiglie di chi “vive” l’oratorio più attivamente, ma di tutta la comunità, perché l’Oratorio parrocchiale è di tutti.

Due sono i filoni di intervento che si intendono realizzare: il primo riguarda alcuni lavori di adeguamento dei locali e degli arredi già esistenti, per aumentare gli standard di sicurezza attuali con le relative certificazioni (nuove porte antincendio, nuovo palco e arredo ignifugo, sistema di ventilazione forzata e nuovo impianto di riscaldamento); il secondo, prevede la costruzione di un nuovo locale cucina, di circa 90 mq con cucina, dispensa, spogliatoio/servizio per il personale, che sorgerà nel giardino adiacente al salone parrocchiale, dove c’è il parco giochi. Un progetto “ambizioso”, ma necessario e i cui costi, dopo aver effettuato studi, richiesto e ottenuto gran parte dei preventivi necessari, si aggirerà sui 350mila euro.

Don Marco parla di “una duplice scommessa: da una parte, la scommessa di poter reperire contributi dalle Fondazioni bancarie e dalle offerte dei parrocchiani sensibili, dall’altra il desiderio di scommettere ancora sul ruolo educativo e aggregativo dell’Oratorio. È una scommessa sul futuro delle iniziative e delle proposte di animazione e formazione. La Parrocchia ci crede e l’occasione dei lavori, con il grande impegno che sta mettendo in campo, potrà interrogare singoli e famiglie nel chiedersi se tutto questo spesso possa essere dato un po’ per scontato o non sia pienamente compreso nella sua importanza”.

Una prima richiesta di contributo è stata inoltrata alla Fondazione CRC, da sempre attenta alle realtà del nostro territorio e alle attività della nostra Parrocchia; nelle prossime settimane altre fondazioni bancarie saranno interessate attraverso la compilazione dei bandi dedicati.

La presentazione del progetto e il lancio della raccolta fondi avverranno in un evento ad hoc e unico a Dogliani: il concerto dei Voxes, l’ensemble vocale a cappella, nata nel 2005 dall’offerta formativa della Fondazione Fossano Musica. L’appuntamento è per sabato 18 aprile, alle ore 21 presso la Sala Polifunzionale di Via Chabat. Un gruppo che approda a Dogliani per la prima volta e che nel corso di questi anni, attraverso la didattica e la direzione di numerosi professionisti ha acquisito consapevolezza, repertorio e maturità proponendosi come una delle poche realtà “pop-contemporaneo” in Italia.

“Attualmente il gruppo si compone di 23 elementi - spiega il direttore Davide Conti- ed esegue brani da 4 a 8 voci scritti e arrangiati appositamente per la formazione, confrontandosi con vari generi che spaziano dal jazz al pop, dalla world music alla sperimentazione”.

In tutto ciò vi sono solo voci, senza alcun uso di strumenti musicali.

“Inoltre – conclude Conti - il progetto per il 2025/2026 porterà i Voxes, oltre all’attività ordinaria, a concerti estemporanei in mezzo alle piazze italiane portando la vocalità a cappella sempre più a stretto contatto con la gente”.

La serata, organizzata da un gruppo di famiglie attive in Oratorio, è sostenuta con il contributo della Fondazione CRC e dal contributo di alcuni privati e aziende che hanno fermamente voluto questo evento comunitario.

L’ingresso al concerto è libero: la generosità dei partecipanti a favore dei lavori per l’Oratorio parrocchiale sarà ripagata da un’esibizione di alto livello.