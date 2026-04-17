"Nel tempo di un tè, lo spazio per te”: cresce il progetto promosso da A.L.I.Ce. Cuneo

Ci sono progetti che nascono attorno a un servizio, e altri che scelgono di nascere attorno a un gesto semplice, quotidiano, profondamente umano. Circoli della Cura ha scelto il tè: un tempo breve ma prezioso, un’occasione informale e accogliente per creare relazione, fiducia, ascolto e benessere. È da qui che prende forma il format “Un tè con noi”, racchiuso nel claim “nel tempo di un tè, lo spazio per te”.

Promosso da A.L.I.Ce. Cuneo ODV – ETS, il progetto ha già preso avvio da alcune settimane sul territorio provinciale, con circoli attivi ad Alba e Fossano, e ora consolida la propria presenza anche nell’area Borgo San Dalmazzo-Cuneo. L’obiettivo è offrire occasioni gratuite, accessibili e continuative di incontro e partecipazione rivolte a persone over 65, a chi vive condizioni di neuro-fragilità e ai caregiver, cioè a coloro che ogni giorno si prendono cura di un familiare o di una persona cara.

Dopo i primi momenti di avvio, questa nuova parte del percorso si arricchisce ora di due nuove attività, pensate non come episodi isolati, ma come esperienze da far crescere e consolidare nel tempo.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 24 aprile, dalle 15 alle 17, alla Sala Polivalente di via Don Orione 9 a Borgo San Dalmazzo, con ingresso da piazza della Meridiana. Sarà un pomeriggio di attività esperienziali, giochi di memoria e merenda, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele: un momento semplice e piacevole, pensato per stimolare le capacità cognitive, favorire la socialità e offrire uno spazio di benessere condiviso.

Il secondo appuntamento si terrà invece venerdì 8 maggio, dalle 10 alle 11.30, a Cuneo, con una passeggiata a “6 zampe” in viale degli Angeli, con ritrovo dalla piazzetta del Santuario degli Angeli. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione A.S.Se.A. Pet & Therapy e con la Cooperativa Emmanuele. Sarà un’occasione per stare insieme all’aria aperta, muoversi in modo dolce, condividere tempo e relazioni, con la possibilità, per chi lo desidera, di portare con sé il proprio amico a quattro zampe al guinzaglio. In caso di maltempo, la passeggiata sarà rinviata.

Circoli della Cura è un progetto di A.L.I.Ce. Cuneo ODV – ETS, sostenuto da Fondazione CRC nell’ambito del bando Rigenerazione – La comunità che cura. È realizzato in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, la Cooperativa Emmanuele e l’associazione A.S.Se.A.. L’iniziativa conta inoltre sul supporto e sul patrocinio di ASL CN1 e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo. Un ringraziamento particolare va anche a CSV Società Solidale ETS – Cuneo, Fondazione Matteo Costamagna, Fondazione Cagnasso e Cooperativa Il Ramo.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria.

Per Borgo San Dalmazzo è possibile prenotarsi via SMS o WhatsApp contattando Marta al 388 44 30110.

Per informazioni sul circolo di Fossano si può contattare Marianna al 333 745 8606.

Per Alba il riferimento è Orsola al 349 198 1737.

A.L.I.Ce. è l’acronimo di Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale: un’associazione di volontariato nata nel 2004proprio a Borgo San Dalmazzo, per volontà del dottor Giuseppe Bonatto, oggi presidente emerito. In Italia l’ictus rappresenta ancora oggi la seconda causa di morte e la prima causa di invalidità, con un impatto molto forte non solo sulla persona colpita, ma anche sui familiari e su chi se ne prende cura. Per questo A.L.I.Ce., nata per mettere accanto le persone con ictus, i caregiver e la comunità, porta avanti da anni un impegno che unisce prevenzione, vicinanza e sostegno, anche su tutti quei fronti in cui ictus, neuro-fragilità e condizioni neurodegenerative finiscono spesso per intrecciarsi nei bisogni concreti della vita quotidiana.