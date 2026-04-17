NUOTO / Sara Curtis vince la finale dei 50 stile libero e sfiora un nuovo record

Sempre più cospicuo il bottino di Sara Curtis agli Assoluti Unipol in corso a Riccione.

La campionessa saviglianese si è imposta anche nella finale dei 50 stile libero con il tempo di 24"31, a soli due centesimi dal record italiano da lei stabilito in mattinata, nella sessione di batterie.

Nei giorni scorsi la 19enne portacolori di CS Roero e Centro Sportivo Esercito ha già trionfato nei 100 stile libero e nei 50 dorso, stabilendo in questa gara il nuovo record italiano. Nei 50 stile libero è dunque giunto il terzo titolo italiano conquistato nella manifestazione.

Sara Curtis ai microfoni Rai: "Sono contenta perché sono riuscita a trasformare le emozioni contrastanti dei 100 in una bella gara. Questa mattina è venuto il record e oggi pomeriggio un ottimo tempo. Sono felicissima perché ho dimostrato di essere molto veloce: le sensazioni sono molto buone; in Usa ho gareggiato sempre in yards ed è tutta un'altra cosa rispetto alla lunga. Domani disputerò i 50 farfalla e vediamo come andrà".